Усик прокомментировал победу над Бриедисом

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик прокомментировал свою победу над латвийцем Майрисом Бриедисом.

"Определяющим в бое стала оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовится к финалу.

Я наверное буду присутствовать лично на этом полуфинале и наблюдать. Пускай в нем победит сильнейший", - сказал Усик после боя.

Ранее сообщалось, что Александр Усик в тяжелом бою победил Майриса Бриедиса и завладел титулом WBC.