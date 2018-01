Усик прокомментировал победу над Бриедисом

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик прокомментировал свою победу над латвийцем Майрисом Бриедисом.

"Определяющим в бое стала оппозиция спортсмена, качественный бой со стороны Майриса. Это, наверное, мои самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил когда-либо. Мы сделаем соответствующие выводы и будем готовится к финалу.

Я наверное буду присутствовать лично на этом полуфинале и наблюдать. Пускай в нем победит сильнейший", - сказал Усик после боя.

Who would tonights winner rather face in the finals? #UsykBriedis #AliTrophy pic.twitter.com/zhkAU18zBH

— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 января 2018 г.