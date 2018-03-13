Джошуа: Не думаю, что Паркер сможет меня нокаутировать

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа считает, что чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер не сможет его нокаутировать в поединке 31 марта в Кардиффе.

«Джозеф говорит, что у меня „стеклянный“ подбородок, но мне хотелось бы для начала узнать, есть ли у Паркера сила, чтобы нокаутировать меня. Не думаю, что его удары настолько сильны, чтобы разбить мой „стеклянный“ подбородок и отправить меня на канвас», — сказал Джошуа в интервью Sky Sports.