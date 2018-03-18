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В Канаде умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме

Дэвид Уиттом
08:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: 39-летний канадский боксер Дэвид Уиттом умер, не приходя в сознание, после 10 месяцев пребывания в коме.

Спортсмен впал в кому из-за кровоизлияния в мозг, которое произошло после технического нокаута в бою за региональный канадский титул от Гэри Копаса.

"С разбитым на миллион кусочков сердцем сообщаю, что сегодня мой Дэвид Уиттом присоединился к ангелам и к моей матери. Спи спокойно, мой чемпион", — приводит слова подруги Уиттома BoxingScene.

Уиттом выступал в полутяжёлом, первом тяжёлом и супертяжёлом весах. За годы карьеры он провёл бои с такими боксёрами, как Элейдер Альварес, Адонис Стивенсон и Хьюи Фьюри.

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Новости спорта, Бокс, Дэвид Уиттом, Канада, Новости бокса.
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