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Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка

Энтони Джошуа
06:52 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Полное видео боя Энтони Джошуа против Джозефа Паркера.

Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе, добыв победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

Поединок проходил с переменным успехом и не был насыщенным. Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед.

В итоге Джошуа впервые в карьере пришлось слушать оценки судей, но те единогласно отдали победу британцу 118:110 (дважды) и 119:109.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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