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Беллью - о бое Джошуа - Паркер

Тони Беллью
12:26 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Британский боксер поделился мнением о своем более титулованном соотечественнике.

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джозефом Паркером в объединительном бою, отдав должное своему соотечественнику.

"Джошуа продолжает прогрессировать с каждым боем. Он доминирующий и непобежденный чемпион с отличными навыками. Ключом к его победе над Паркером стали работа ног и джебы.

На его счету всего 21 бой, но он уже объединил титулы в супертяжелом весе. Он – лучшее, что могло случиться с британским боксом", – написал Беллью на своей странице в Twitter.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса, Тони Беллью.
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