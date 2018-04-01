Беллью - о бое Джошуа - Паркер

Почетный чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Тони Беллью прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джозефом Паркером в объединительном бою, отдав должное своему соотечественнику.

"Джошуа продолжает прогрессировать с каждым боем. Он доминирующий и непобежденный чемпион с отличными навыками. Ключом к его победе над Паркером стали работа ног и джебы.

На его счету всего 21 бой, но он уже объединил титулы в супертяжелом весе. Он – лучшее, что могло случиться с британским боксом", – написал Беллью на своей странице в Twitter.