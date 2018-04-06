Американский боксер сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли похвалил украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), но отдал должное и его сопернику Хорхе Линаресу (44-3, 27 КО).

«Ломаченко и Линарес – отличные боксеры. Василий уже доказал, что он очень хорош и держит уровень. Это будет очень сложный бой для Хорхе, но он может победить», – сказал Мозли.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке, в театре Madison Square Garden.