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Американский боксер сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Линарес

Шейн Мозли
08:35 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Американец поделился ожиданиями от боя между 30-летним украинцем и 32-летним венесуэльцем

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мозли похвалил украинского чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), но отдал должное и его сопернику Хорхе Линаресу (44-3, 27 КО).

«Ломаченко и Линарес – отличные боксеры. Василий уже доказал, что он очень хорош и держит уровень. Это будет очень сложный бой для Хорхе, но он может победить», – сказал Мозли.

Поединок Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке, в театре Madison Square Garden.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес, Шейн Мозли.
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