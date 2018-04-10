Джошуа: Мне интересен Уайлдер, а не Поветкин

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа заявил, что его не интересует бой с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным, а он хочет сразиться с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером.

«Сейчас мне интересен Уайлдер, а не Поветкин. При этом я не хочу терять свой пояс и просто рассчитываю, что обязательную защиту с Александром удастся перенести на вторую половину 2018 года. Деонтей жаловался, что я бегаю от него, но это не так, и сейчас я сосредоточен на получении боя с ним», — сказал Джошуа Boxingscene.