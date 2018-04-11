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Арум о возможном бое Ломаченко с бойцом Мейвезера

Василий Ломаченко
19:03 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Промоутер Василия Ломаченко – о его возможном бое с Джервонтой Дэвисом.

Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, подтвердил, что его клиент может встретится в ринге с Джервонтой Дэвисом.

"Если все сложится благополучно для обоих ребят, это было бы хорошее событие позже в этом году. Флойд Мейвезер уже переговорил об этом с Тоддом Дюбефом (президент TopRank – примечание редакции) несколько дней назад", – приводит слова промоутера Ring TV.

Ранее сообщалось о том, что Флойд Мейвезер-младший ведет переговоры по бою Ломаченко – Дэвис, после чего эту информацию подтвердил представитель Василия Тодд Дюбеф.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Новости бокса.
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