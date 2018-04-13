Украинский боксер Постол возглавил рейтинг WBC

Виктор Постол в обновленном рейтинге поднялся с четвертого на первое место в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). За ним разместился Джош Тейлор из Великобритании и американцы Фигероа и Эдриен Броунер.

Кроме того, Александр Гвоздик в качестве временного чемпиона мира, занимает 2-е место в полутяжелом весе, а Вячеслав Шабранский поднялся с 13-й на 9-ю строчку.

Заметим, что в среднем весе (до 72,6 кг) Евгений Хитров покинул топ-15.

Добавим также, Постол не смог выйти на бой против Реджиса Прогрейса (21-0, 18 КО) из-за перелома пальца и с 16 сентября 2017 года еще не провел ни одного поединка.