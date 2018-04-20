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Диллиан Уайт вернется на ринг летом

Диллиан Уайт
15:40 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Диллиан Уайт планирует провести поединок 21 июля.

Обладатель титула WBC Silver в супертяжёлом весе Диллиан Уайт вернётся на ринг 21 июля 2018 года, сообщает BoxingScene. Соперник Уайта будет объявлен позднее. Бой пройдёт на арене O2.

Главным претендентом на поединок с Диллианом Уайтом является болгарский супертяжеловес Курбат Пулев. На кону в этом поединке будут стоять звание официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF и, соответственно, потенциальный бой с Энтони Джошуа. Примечательно, что оба боксёра ранее уже встречались с Джошуа и потерпели поражения.

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