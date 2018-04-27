Украинцу Гвоздику санкционировали чемпионский бой по версии WBC

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман подтвердил, что победитель назначенного на 19 мая поединка между чемпионом этой организации в полутяжелом весе Адонисом Стивенсоном и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком должен будет в следующем бою встретиться с обладателем временного чемпионского титула, украинцем Александром Гвоздиком.

Как сообщает ESPN, в случае открытия торгов на право организации этого боя Гвоздик получит 35 процентов от призового фонда. Напомним, что Александр Гвоздик временный титул завоевал в марте этого года, победив по очкам Мехди Амара.