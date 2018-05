Головкин: Вероятность второго боя с Альваресом - 10 %

Чемпион мира в среднем весе по трем версиям Геннадий Головкин и его тренер Абель Санчес во время встречи с журналистами высказали свое мнение о возможности проведения второго поединка с Саулем "Канело" Альваресом в сентябре этого года, когда истечет срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. На данный момент команда чемпиона не видит действий со стороны мексиканца, которые бы способствовали проведению боя. "Я бы сказал, что в данный момент вероятность того, что этот бой состоится составляет 10 процентов, — приводит слова Головкина Yahoo Sports. — 10 процентов это даже много. Я пошел на уступки в 99% случаев перед боем с Канело 5 мая. 99 процентов уступок было с моей стороны, но он отказался от боя".

"Зная это и зная другое о второй стороне, есть сомнения в том, состоится бой в сентябре или нет, — цитирует Головкина ESPN. — Мне нечего скрывать, но я не вижу никакого желания у другой стороны предложить справедливые условия. Возможно они сделают это позже, но на данный момент нет ничего".

"Я считаю, что победил в первом бою, что я сильнее. Мои титулы остались у меня, — продолжил Головкин. — Давайте не будем полагаться только на бой с Канело. Есть другие хорошие боксеры, возможно не настолько хорошие финансово, но Канело не единственный вариант. На мой взгляд, Канело — это самая большая проблема в боксе. Он грязный боксер, потому что его поймали на допинге, и поэтому нам не стоит тратить слишком много времени на разговоры о нем. Он — это проблема в боксе".

"Говорят, что мы должны пойти на уступки Канело, потому что он совершил лишь небольшую ошибку, но все должно быть наоборот, — считает Головкин. — VADA должна его проверять. Он должен стать примером того, что происходит с теми, кто пытается играть не по правилам. Он не проходит допинг-тесты, и это о многом говорит. Я чист. Я готов ответить на подобные вопросы. А они продолжают делать вид, что ничего не произошло".

Тренер Головкина Абель Санчес считает, что Альварес не должен был прекращать свое участие в программе добровольного допинг-тестирования.

"С 18 августа, когда он получил дисквалификацию, Спортивная комиссия потеряла право контроля над ним до того момента восстановления его лицензии, — отметил Санчес. — Это неправильно, на мой взгляд. Если тебя ловят пьяным за рулем, за тобой потом пристально следят. Тот факт, что он отказался от тестирования, многое говорит о нем. Ему необходимо доказать свою невиновность публике. Это необходимо ему, что перед следующим боем к нему не было вопросов. Две или три недели назад Оскар [Де Ла Хойя] заявил, что Альвареса будут проверять каждый день. Он не делает того, что ему следует делать".

"Мы намерены обсудить с VADA план тестирования для Геннадия, который, по их мнению, лучше всего подходит для межсезонья, чтобы показать желание Геннадия соответствовать всем требованиям, необходимым для того, чтобы наш спорт считали чистым. Это единственное, чего он всегда хотел, — равные условия для всех", — сообщил Санчес.

"Они не делают ничего для исправления его имиджа, — продолжил тренер. — Я думаю только о субботнем бое. Если мы не пройдем Ванеса, нет никакого смысла обсуждать что-то другое, но если Альварес ничего не предпринимает для того, чтобы ответить на адресованные ему вопросы, возможно он делает это целенаправленно. Возможно он не хочет второго боя, и эта позиция дает ему возможность его избежать. Есть у нас такое ощущение в последнее время".

"Бокс не ограничивается Канело, — вслед за Головкиным повторил Санчес. — Есть много других боксеров в среднем весе, которые заслуживают боя за титул". Он упомянул чемпиона WBO Билли Джо Сондерса, обязательных претендентов Сергея Деревянченко (link is external) и Дэниэла Джейкобса (link is external), а также обладателя титула WBA (Regular) Риото Мурату (link is external). "Есть много других боксеров, за которыми стоит следить поклонникам бокса, вместо того, кто отказывается подчиняться правилам. Средний вес бурлит. Что с того, что Канело недоступен? Нам следует думать о карьере Геннадия, а не о чужих карьерах".

Однако президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказал обратную точку зрения. По его мнению, это Головкин под благовидным предлогом хочет избежать второго боя с Альваресом, который уже доказал всем, что кленбутерол попал в его организм по недосмотру.

"Бой с Головкиным на первом месте для Канело, и мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы этот бой состоялся, — цитирует Гомеса Yahoo Sports. — Но если Головкин не хочет боя, мы будем искать другого соперника. Канело сделал все, что от него просили, и я думаю, он доказал Комиссии и всем остальным, что он чистый боксер, и эти тесты были ошибкой [то, что кленбутерол был в мясе]".

"Канело сдал больше допинг-проб, чем любой другой боксер кроме Флойда Мейвезера, который начал это добровольное тестирование, — добавил Гомес. — Скажу вам правду. Думаю, Головкин напуган. Он знает, что его ждет. Канело силен и будет еще сильнее. Я думаю, он боится оказаться на ринге против более молодого, более быстрого и более сильного соперника. Уверен, в этом все дело".