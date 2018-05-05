Головкин - Мартиросян: результаты взвешивания

5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет встреча в среднем весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBC/IBF/IBO Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) и Ванесом Мартиросяном (36-3-1, 21 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам боксёр из Казахстана оказался тяжелее Мартиросяна. Головкин показал на весах 72,5 кг, в то время как вес его соперника составил 72,3 кг.