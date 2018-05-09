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Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое

Василий Ломаченко и Хорхе Линарес
08:28 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко и Хорхе Линарес проведут бой 12 мая в Нью-Йорке.

Украинский чемпион по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке попробует взять очередную вершину в виде чемпионского пояса в третьей для себя весовой категории. Соперником украинца станет обладатель титула WBA в легком весе Хорхе Линарес. На кону боя будет стоять титул Линареса.

Хорхе Линаресу 32 года. Чемпион мира в полулегкой (WBC, 2007—2008), 2-й полулегкой (WBA, 2008—2009) и легкой (WBC, 2014—2016; WBA, 2016 — н. в.; The Ring, 2016 — н. в.) весовых категориях. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 44 из которых отпраздновал победу.

Линарес: Сдаться Ломаченко?

Разговоры о поединке велись давно и даже промоутеры Ломаченко и Линареса договорились о бое, а сам Ломаченко в интервью сказал, что, скорее всего, следующим его соперником стент Линарес, но лишь 12 марта - за два месяца до боя - Ломаченко подтвердил бой против Линареса.

Редкач дал прогноз на бой Ломаченко - Линарес

В тот же день Ломаченко начал подготовку к бою, а спустя еще день стало известно, что боксеры поставили подписи под контрактом на бой. Еще через несколько дней промоутеры Линареса объявили о бое крутым промо.

Цена билетов на поединок стартовала от 65 долларов (1 700 гривен), но, по слухам, продажа билетов на грани с провальной, из-за чего несколько дней назад информацию о вечере бокса даже засекретили.

Сразу после подписания контракта Линарес заявил, что бой с Ломаченко – подарок для него, а также выразил уверенность, что у него есть все для победы.

Позже его риторика изменилась, и он уже заявил, что Ломаченко преклонится перед Королем Хорхе, а также что он хочет заткнуть Ломаченко.

Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - Линарес
Беринчик - о предстоящем бое Ломаченко - ЛинаресЧитать полностью

Василий Ломаченко в своих высказываниях традиционно был скромнее. После подписания контракта он выразил надежду, что с Линаресом получится интересный бой, а потом больше говорил о том, что для него этот бой – шанс войти в историю. Также украинец заявил, что он хочет показать, что можно выиграть даже проигрывая в габаритах, но при этом дальше идти не спешит, а планирует провести еще несколько лет в легком весе.

Линарес в начале своей подготовки столкнулся с тем, что его тренер вынужден был работать с Дэвидом Хэем в Лондоне, тогда как сам венесуэлец решил готовиться в США. Сначала стало известно, что Хорхе будет готовить его брат, а потом он назвал другие имена своей команды, при этом выразив уверенность, что смена тренерского штаба не помешает ему выиграть.

Свою подготовку оба боксера не раскрывали, а Линарес даже в соцсетях выложил только свою силовую тренировку, тогда как Василий Ломаченко все же был поактивнее в соцсетях.

Статистика боксеров:

Что касается прогнозов на бой, то Ломаченко предположил, что сложными будут начальные раунды, а дальше Хорхе может стать очередным боксером, который откажется продолжать бой. Сам Линарес уверяет, что такого не случится.

Из остальных новостей вокруг боя отметим, что боксеры пройдут допинг-тестирование перед боем, а также обязательно посмотрите, с какой капой Ломаченко выйдет в ринг.

По мнению букмекеров, ожидаемо, украинский боксер является фаворитом противостояния.

Ставки на победу Ломаченко букмекерская контора bwin принимает с коэффициентом 1,13. Успех венесуэльца Линареса оценивается котировкой 6,0. А ничейный исход встречи – 26,0.

Традиционно за неделю до боя Ломаченко и Линарес завершили подготовку к бою и отправились в Нью-Йорк.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке на арене театра Madison Square Garden. Смотрите промо-ролик боя Ломаченко – Линарес.

Поединок Ломаченко - Линарес в прямом эфире покажет украинский телеканал Интер. Трансляция начнется в воскресенье, 13 мая, в 2:00, а также в повторе – 13 мая в 7:00.

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