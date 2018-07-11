Аппендицит помешал проведению боя потенциального соперника Ломаченко

Мексиканский чемпион мира по версии WBO в легком весе Рэймундо Бельтран получил нового соперника на бой 25 августа, и это не украинец Василий Ломаченко, как можно было ожидать.

25 августа Бельтран должен был провести обязательную защиту против россиянина Романа Андреева, но тот перенес операцию по удалению аппендицита, поэтому уведомил команду Рэймундо о невозможности выйти в ринг.

Как результат, соперником мексиканца станет второй номер рейтинга Хосе Педраса из Пуэрто-Рико.

Ранее Василий Ломаченко заявил, что вернется в ринг 25 августа, после чего многие решили, что он встретится с Бельтраном.

Перед этим Боб Арум (который является промоутером Ломаченко, Бельтрана и Педрасы) заявил, что украинец проведет поединок с победителем пары Андреев – Бельтран. Арум отметил, что Андреев является претендентом на пояс Бельтрана и не захотел уступать свое место Василию.

Напомним, это будет первый бой украинца после травмы плеча и перенесенной операции, именно поэтому Ломаченко хотел провести поединок с Бельтраном или с кем-то его уровня.