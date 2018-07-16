Поветкин - о шансе сразиться с Джошуа

Официальный претендент на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего 22 сентября в Лондоне боя против чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

«Бой за звание чемпиона мира — это моя цель, я упорно шёл к тому моменту, когда смогу сразиться с сильнейшим в мире. Сейчас Энтони Джошуа обладатель четырёх поясов. Я рад, что наш бой состоится. Встреча двух олимпийских чемпионов на ринге, это будет интригующий поединок, вне всяких сомнений», — сказал Александр Поветкин.