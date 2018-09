Головкин - Альварес 2: онлайн-трансляция боя

ГОЛОВКИН vs АЛЬВАРЕС

9-й раунд: Начался рамен ударами по корпусу. Но боксеры берегут силы на последующие раунды. Пока тяжелых попаданий нет.

8-й раунд: Весь бой боксеры проводят в центре ринга. Головкин заметно устал и стал принимать удары на себя. Альварес пока не спешит идти в атаку и выцеливает.

7-й раунд: Боксеры нацелены на нокаут. Но пока защита преобладает. Альварес немного поджимает, но Головкин не меньше выбрасывает ударов.

6-й раунд: Альварес стал выбрасывать больше ударов. Головкин включает правую руку. Очень равный бой. Позади половина боя.

5-й раунд: Альварес занимает центр ринга и вкладывается в удары. Головкин работает на контратаках. В концовке раунда Головкин немного точнее, но Альварес своей активностью за весь раунд, также, заработал свои очки.

4-й раунд: Боксеры пошли в обмен ударами. Головкин включает апперкот. Альварес работает и по корпусу. Равный раунд.

3-й раунд: Альварес с ударами встречает атаки Головкина. По сравнению со вторым раундом боксеры взяли паузу. Но сила ударов осталась прежней. Пока идет равный обмен ударами.

2-й раунд: Удары боксеров стают все жежче. Альварес попадает левым боковым, но Головкин выдержал. Идет борьба за центр ринга. Если так пойдет и дальше, то до 12 раунда бой не продлится.

1-й раунд: Головкин отлично работает джебом, Альварес, также, действует на длинной дистанции. Пока идет разведка боем с "прощупыванием" соперника.

Бой начался

Боксеры уже в ринге: первым вышел чемпион Геннадий Головкин, а теперь под яркиую подсветку вышел мексиканец Сауль Альварес.

Считанные минуты до начала боя:

Фото: Твиттер TMobileArena

"Сосредоточены и спокойны": меньше часа остается до супер-бой Головкин-Альварес:

Боксеры прибыли на арену, в ближайшее время начнется главное событие сентября в боксе:

. @GGGBoxing focused on his way into @TMobileArena . #CaneloGGG2

.@Canelo in the house at @TMobileArena. One fight away from #CaneloGGG2!

Order the PPV:

Order the PPV: https://t.co/D40BOIufHP pic.twitter.com/mT32n8Y69T

— HBOboxing (@HBOboxing) 16 сентября 2018 г.