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Головкин - Альварес 2: онлайн-трансляция боя

Смотрите фото (10)
Реванш Головкин - Альварес
05:29 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: В США проходит боксерский суперфайт, который уже до своего начала получил статус бой года - это реванш Головкин vs Альварес.

ГОЛОВКИН vs АЛЬВАРЕС

9-й раунд: Начался рамен ударами по корпусу. Но боксеры берегут силы на последующие раунды. Пока тяжелых попаданий нет.

8-й раунд: Весь бой боксеры проводят в центре ринга. Головкин заметно устал и стал принимать удары на себя. Альварес пока не спешит идти в атаку и выцеливает.

7-й раунд: Боксеры нацелены на нокаут. Но пока защита преобладает. Альварес немного поджимает, но Головкин не меньше выбрасывает ударов.

6-й раунд: Альварес стал выбрасывать больше ударов. Головкин включает правую руку. Очень равный бой. Позади половина боя.

5-й раунд: Альварес занимает центр ринга и вкладывается в удары. Головкин работает на контратаках. В концовке раунда Головкин немного точнее, но Альварес своей активностью за весь раунд, также, заработал свои очки.

4-й раунд: Боксеры пошли в обмен ударами. Головкин включает апперкот. Альварес работает и по корпусу. Равный раунд.

3-й раунд: Альварес с ударами встречает атаки Головкина. По сравнению со вторым раундом боксеры взяли паузу. Но сила ударов осталась прежней. Пока идет равный обмен ударами.

2-й раунд: Удары боксеров стают все жежче. Альварес попадает  левым боковым, но Головкин выдержал. Идет борьба за центр ринга. Если так пойдет и дальше, то до 12 раунда бой не продлится.

1-й раунд: Головкин отлично работает джебом, Альварес, также, действует на длинной дистанции. Пока идет разведка боем с "прощупыванием" соперника.

Бой начался

Боксеры уже в ринге: первым вышел чемпион Геннадий Головкин, а теперь под яркиую подсветку вышел мексиканец Сауль Альварес.

Считанные минуты до начала боя:

Фото: Твиттер TMobileArena

"Сосредоточены и спокойны": меньше часа остается до супер-бой Головкин-Альварес:

Боксеры прибыли на арену, в ближайшее время начнется главное событие сентября в боксе: 

Чемпион мира в среднем весе WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса. На кону поединка будут стоять все чемпионские титулы Головкина, а также вакантный пояс The Ring. Примечательно, что в 1-м матче боксеров на кону также стоял чемпионский титул GGG по версии IBF, но казахстанский боксер отказался провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко и лишился пояса. Встреча пройдет в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе на знаменитой T-Mobile Arena. 

Андеркарт поединка Головкин – Альварес:

Давид Лемье (39-4-0) – Гари О’Салливан (28-2-0)

Джейми Мунгуйя (30-0-0) – Брендон Кук (20-1-0)

Роман Гонсалес (46-2-0) – Мойзес Фуэнтес (25-5-1)

Верджил Ортис-мл (10-0-0) – Роберто Ортис (35-3-2)

Алексис Роха (11-0-0) – Карлос Ортис Сервантес (11-2-0)

Джаба Хоситашвили (3-0-0) – Лоуренс Кинг (4-0-0)

Брайан Себальо (4-0-0) – Давид Томас (6-3-1)

Прогноз букмекеров

Специалисты во втором бое отдают предпочтение Головкину. Так, компания William Hill победу казахстанца оценивает коэффициентом 1,67, успех Альвареса котируется в 2,50. Ничья в реванше оценивается в 17,0.

Взвешивание перед боем

За день до боя боксеры успешно уложились в лимит среднего веса. На весах бойцы показали такой вес: Геннадий Головкин - 72,393 кг, Сауль Альварес - 72,300 кг. Однако, церемония взвешивания запомнилась в первую очередь небольшой потасовкой, которая едва не переросла в драку.

Первый бой Головкина и Альвареса. Год тому поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.

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