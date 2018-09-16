Головкин - Альварес 2: онлайн-трансляция боя
Новости спорта: В США проходит боксерский суперфайт, который уже до своего начала получил статус бой года - это реванш Головкин vs Альварес.
ГОЛОВКИН vs АЛЬВАРЕС
9-й раунд: Начался рамен ударами по корпусу. Но боксеры берегут силы на последующие раунды. Пока тяжелых попаданий нет.
8-й раунд: Весь бой боксеры проводят в центре ринга. Головкин заметно устал и стал принимать удары на себя. Альварес пока не спешит идти в атаку и выцеливает.
7-й раунд: Боксеры нацелены на нокаут. Но пока защита преобладает. Альварес немного поджимает, но Головкин не меньше выбрасывает ударов.
6-й раунд: Альварес стал выбрасывать больше ударов. Головкин включает правую руку. Очень равный бой. Позади половина боя.
5-й раунд: Альварес занимает центр ринга и вкладывается в удары. Головкин работает на контратаках. В концовке раунда Головкин немного точнее, но Альварес своей активностью за весь раунд, также, заработал свои очки.
4-й раунд: Боксеры пошли в обмен ударами. Головкин включает апперкот. Альварес работает и по корпусу. Равный раунд.
3-й раунд: Альварес с ударами встречает атаки Головкина. По сравнению со вторым раундом боксеры взяли паузу. Но сила ударов осталась прежней. Пока идет равный обмен ударами.
2-й раунд: Удары боксеров стают все жежче. Альварес попадает левым боковым, но Головкин выдержал. Идет борьба за центр ринга. Если так пойдет и дальше, то до 12 раунда бой не продлится.
1-й раунд: Головкин отлично работает джебом, Альварес, также, действует на длинной дистанции. Пока идет разведка боем с "прощупыванием" соперника.
Бой начался
Боксеры уже в ринге: первым вышел чемпион Геннадий Головкин, а теперь под яркиую подсветку вышел мексиканец Сауль Альварес.
Считанные минуты до начала боя:
Фото: Твиттер TMobileArena
"Сосредоточены и спокойны": меньше часа остается до супер-бой Головкин-Альварес:
.@Canelo backstage at @TMobileArena. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/qeRPvlt1Tr
— HBOboxing (@HBOboxing) 16 сентября 2018 г.
Боксеры прибыли на арену, в ближайшее время начнется главное событие сентября в боксе:
.@GGGBoxing focused on his way into @TMobileArena. #CaneloGGG2 pic.twitter.com/n0sQmMUap4
— HBOboxing (@HBOboxing) 16 сентября 2018 г.
.@Canelo in the house at @TMobileArena. One fight away from #CaneloGGG2!
Order the PPV: https://t.co/D40BOIufHP pic.twitter.com/mT32n8Y69T
— HBOboxing (@HBOboxing) 16 сентября 2018 г.
Чемпион мира в среднем весе WBA (Super), WBC и IBO казахстанец Геннадий Головкин проведет бой-реванш против мексиканца Сауля Альвареса. На кону поединка будут стоять все чемпионские титулы Головкина, а также вакантный пояс The Ring. Примечательно, что в 1-м матче боксеров на кону также стоял чемпионский титул GGG по версии IBF, но казахстанский боксер отказался провести бой с украинцем Сергеем Деревянченко и лишился пояса. Встреча пройдет в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе на знаменитой T-Mobile Arena.
Андеркарт поединка Головкин – Альварес:
Давид Лемье (39-4-0) – Гари О’Салливан (28-2-0)
Джейми Мунгуйя (30-0-0) – Брендон Кук (20-1-0)
Роман Гонсалес (46-2-0) – Мойзес Фуэнтес (25-5-1)
Верджил Ортис-мл (10-0-0) – Роберто Ортис (35-3-2)
Алексис Роха (11-0-0) – Карлос Ортис Сервантес (11-2-0)
Джаба Хоситашвили (3-0-0) – Лоуренс Кинг (4-0-0)
Брайан Себальо (4-0-0) – Давид Томас (6-3-1)
Прогноз букмекеров
Специалисты во втором бое отдают предпочтение Головкину. Так, компания William Hill победу казахстанца оценивает коэффициентом 1,67, успех Альвареса котируется в 2,50. Ничья в реванше оценивается в 17,0.
Взвешивание перед боем
За день до боя боксеры успешно уложились в лимит среднего веса. На весах бойцы показали такой вес: Геннадий Головкин - 72,393 кг, Сауль Альварес - 72,300 кг. Однако, церемония взвешивания запомнилась в первую очередь небольшой потасовкой, которая едва не переросла в драку.
Первый бой Головкина и Альвареса. Год тому поединок закончился скандальным решением судей – ничья. Счет: 118-110 в пользу Альвареса, 115-113 в пользу Головкина, 114-114 – ничья.