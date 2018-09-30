Линарес - Котто: видео нокаута и хайлайтов

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес (45-4, 28 КО) успешно венулся в ринг после поражения от украинца Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), нокаутировав в третьем раунде пуэрториканца Абнера Котто (23-4, 12 КО).

Видео лучших моментов боя Линарес - Котто смотрите ниже:

Хорхе Линарес прервал серию побед Абнера Котто из пяти боев подряд. Ранее венесуэлец заявлял, что готов опуститься обратно в легкий вес ради реванша с Василием Ломаченко.