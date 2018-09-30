Владимир Кличко прочитал курс лекций в швейцарском университете

Легендарный украинский боксер, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко продолжает мотивировать десятки и сотни людей по всему миру. Доктор Владимир Кличко прочитал очередной курс лекций в швейцарском университете Сент-Галлена, где он преподает уже несколько лет подряд, обучая своих студентов управлению вызовами - Challenge Management. Компанию Владимиру в St.Gallen University, Швейцария, составили - директор Фонда Кличко Алина Носенко и директор компании Klitschko Ventures Татьяна Киль.

Напомним, Владимир Кличко планирует посетить конгресс WBC в Киеве, который пройдет С 30 сентября по 5 октября.