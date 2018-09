Бокс: расписание боев на октябрь 2018

В октябре 2018-го года в Украины может появиться еще один чемпион мира по боксу. Сергей Деревянченко в весовой категории до 72,5 кг поборется с Дэниел Джейкобсом за пояс IBF. Напомним, этот пояс стал вакантным после отказа выходить в ринг против обязательного претендента Деревянченко казахстанца Геннадия Головкина. Бой Деревянченко - Джейкобс пройдет 27 октября в Нью-Йорке на знаменитой Мэдисон-сквер-гарден.

Также, в октябре состоится бой лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Теренса Кроуфорда, который сразится с Хосе Бенавидесом.

БОКС: РАСПИСАНИЕ БОЕВ

ОКТЯБРЬ 2018

6.10.2018

Артур Бетербиев vs Каллум Джонсон

До 79,4 кг

Чикаго, Винтраст Арена, СШАIBF

Джесси Варгас vs Томас Дюлорме

До 66,7 кг

Чикаго, Винтраст Арена, США

Даниэль Роман vs Гэвин МакДоннелл

До 55,3 кг

Чикаго, Винтраст Арена, СШАWBA

Джаррелл Миллер vs Томаш Адамек

Свыше 90,7 кг

Чикаго, Винтраст Арена, США

13.10.2018

Теренс Кроуфорд vs Хосе Бенавидес

До 66,7 кг

Омаха, Центр здоровья CHI, США WBO

