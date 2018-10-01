Новый чемпионский пояс WBC теперь будет с флагом Украины

На торжественной церемонии открытия 56-го конгресса Всемирной боксерской организации, который начался в Киеве, президент организации Маурисио Сулейман представил новый чемпионский пояс WBC.

Теперь на поясе будет и флаг Украины, сообщает Klitschko-brothers.com.

Пояс Сулейман вручил "вечному" чемпиону мира по версии организации в супертяжелом весе, мэру Киева Виталию Кличко.

Отвечая на вопрос, будет ли флаг Украины представлен на всех чемпионских поясах WBC, президент Всемирного боксерского совета ответил: "Да, на всех поясах, которые будут вручаться".