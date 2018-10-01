Фьюри спровоцировал Уайлдера на пресс-конференции (Видео)

У чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и его соперника Тайсона Фьюри состоялась первая пресс-конференция, которая чуть не закончилась дракой.

Все начиналось мирно, пока британец не вспомнил о рекорде Уайлдера, предложив продемонстрировать свою мощь и поспарринговать.

"Покажи мне свои удары! 40 боев и 39 нокаутов! Покажи мне, давай поспаррингуем. Покажи свою силу из Алабамы", - начал Фьюри, после чего оба боксера поднялись со своих мест и начали эмоционально общаться.