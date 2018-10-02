Поражение от Ломаченко подтолкнуло Линареса к смене весовой категории

Хорхе Линарес признался, что поражение от Василия Ломаченко подтолкнуло его к смене весовой категории:

«Я думал о переходе в новую весовую категорию уже довольно давно. Я устроил очень много хороших боев в легком весе, но в своем последнем бою против Ломаченко я почувствовал себя по-другому.

В том весе мне уже было сложно, поэтому я перешел в первый полусредний вес. Теперь я чувствую себя более сильным и более быстрым».

Ранее Линарес признался, что хочет сразиться с Майки Гарсией или Ломаченко.