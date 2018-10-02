Экс-чемпион мира по боксу погиб в автокатастрофе

Грациано Роккиджани, известный многим поклонникам бокса как Рокки, ушел из жизни в возрасте 54 лет.

Немец итальянского происхождения погиб в автокатастрофе в Италии, которая произошла утром 2 октября.

Роккиджани был чемпионом мира по версии IBF во втором среднем весе (1988—1989), чемпионом Европы по версии EBU в полутяжелом весе (1991), чемпионом мира по версии WBC в полутяжелом весе (1998).

Грациано завершил карьеру в 2003 году. Он провел 48 боев, одержав в них 41 победу при 1 ничьей и 6 поражениях.