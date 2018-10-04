Сауль Альварес может провести добровольную защиту титула WBC в декабре

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что чемпион WBC и WBA в среднем весе Сауль "Канело" Альварес может провести добровольную защиту титула WBC в декабре этого года. По словам Сулеймана, он видит сложности в назначении обязательной защиты титула для Канело против временного чемпиона WBC в этом весе Джермалла Чарло, так как бывший обладатель титула WBC Геннадий Головкин может запросить матч-реванш с Альваресом.

"Одним из сложных вопросов является будущее Канело в качестве чемпиона WBC в среднем весе, — отметил Сулейман в интервью ESPN Deportes. — Джермалл Чарло, обладатель временного титула, имеет право на бой с чемпионом. Мы понимаем, что Канело, возможно, проведет защиту в декабре, и будем обсуждать этот вопрос".

"Мы знаем, что Головкин хочет реванша, это еще официально не оформлено, но его желание запросить реванш уже известно, но есть вопрос с Чарло и желание чемпиона провести добровольную защиту титула перед проведением обязательной защиты, зависящее от того времени, которое будет отведено на организацию данного боя".