Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером
Новости спорта: Конор Макгрегор рассказал, что готов вернуться на боксерский ринг ради боя с флойдом Мейвезером.
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подчеркнул, что он готов провести реванш с Флойдом Мейвезером-младшим по боксёрским правилам.
"Я рассматриваю сразу несколько вариантов на будущее. Разумеется, в списке есть и бокс. Меня всегда радовали такие возможности. Если у Флойда Мейвезера хватит смелости выйти против меня в октагоне, то было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но я готов снова встретиться с ним и на боксёрском ринге. Если он хочет драться, то давайте сделаем реванш", — приводит слова Конора Макгрегора Boxing Nrews 24.
Напомним, Конор Макгрегор вернётся в октагон 6 октября в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.