Макгрегор может вернуться в бокс ради реванша с Мейвезером

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор подчеркнул, что он готов провести реванш с Флойдом Мейвезером-младшим по боксёрским правилам.

"Я рассматриваю сразу несколько вариантов на будущее. Разумеется, в списке есть и бокс. Меня всегда радовали такие возможности. Если у Флойда Мейвезера хватит смелости выйти против меня в октагоне, то было бы интересно посмотреть, что из этого получится. Но я готов снова встретиться с ним и на боксёрском ринге. Если он хочет драться, то давайте сделаем реванш", — приводит слова Конора Макгрегора Boxing Nrews 24.

Напомним, Конор Макгрегор вернётся в октагон 6 октября в поединке с Хабибом Нурмагомедовым.