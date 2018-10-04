Боксер Бенавидес лишен титула WBC

21-летний Дэвид Бенавидес лишен чемпионского титула WBC во втором среднем весе после положительной допинг-пробы на кокаин в рамках добровольного тестирования по программе WBC "Чистый бокс". Бенавидес должен был провести обязательную защиту титула против экс-чемпиона мира в этом весе Энтони Диррелла, который теперь в бою за вакантный чемпионский пояс встретится с бывшим участником Суперсерии Авни Йилдиримом .

Бенавидесу присвоен статус "чемпиона в отпуске", и после прохождения реабилитации, он будет иметь возможность провести бой с действующим чемпионом WBC в этом весе.