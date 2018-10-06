Вечер бокса в Йокогаме: результаты взвешивания

В японском городе Йокогама прошла официальная процедура взвешивания участников завтрашних первых четвертьфинальных боев второго сезона Всемирной боксерской суперсерии.

Вес обладателя титула WBA regular в легчайшем весе японца Наои Иноуэ составил 118 фунтов (53,5 кг), а претендент на его титул, экс-чемпион мира Хуан Карлос Пайяно «потянул» на 117 фунтов (53 кг).

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Эдуард Трояновский показал на весах 139 фунтов (63,1 кг), а обладатель титула WBA в этом весе Кирилл Релих ровно 140 фунтов (63,5 кг).