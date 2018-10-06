Бокс. Анонс главных боев уик-энда

В Лестере, Великобритания, свой первый более-менее серьезный экзамен на профи-ринге будет сдавать 21-летний британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа, соперником которого станет многоопытный американец Кевин Джонсон.

За свою 15-летнюю карьеру Джонсон проигрывал досрочно только дважды - Энтони Джошуа и Петеру Миласу. Но бой с Миласом был остановлен из-за рассечения у американца, так что по-настоящему его удосрочил только Джошуа. Удастся ли Дюбуа повторить с Джонсоном то, что с ним сделал Джошуа 3,5 года назад? Очень сложно спрогнозировать, потому что мы хоть и знаем, что физической силы и ударной мощи у Дэниэла хватает с лихвой, а вот каков его боксерский интеллект, пока неизвестно. Сможет ли он обмануть опытного Джонсона, поймать его своими "бомбами"? Если сможет, то у него все шансы завершить бой досрочно.

Миллер - Адамек/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Если шансов на победу над Дэниэлем Дюбуа у Кевина Джонсона очень мало, то у Томаша Адамека в бою с Джарреллом Миллером их практически нет вообще. Миллер не только гораздо моложе и габаритнее Адамека, он еще и крайне неудобен для 41-летнего поляка стилистически. Постоянный прессинг 144-килограммовой махины с кучей выброшенных ударов будет слишком сложной задачей для возрастного Адамека. И если он на опыте сможет продержаться раундов 8, то уже можно будет считать, что он прыгнул выше своей головы.

Артур Бетербиев - Каллум Джонсон/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Более интригующим должен стать другой поединок этого же вечера бокса в Чикаго, в котором сойдутся Артур Бетербиев и Каллум Джонсон. Любопытно, что для обоих боксеров этот поединок станет всего вторым за последние два года, поэтому многое будет зависеть от того, насколько каждому из них удалось стряхнуть с себя "ржавчину" в тренировочном лагере. Но стилистически Джонсон достаточно удобен для Бетербиева - он любит "порубиться", а артиллерия потяжелее будет как раз у Артура.

Фото: Твиттер WBSS

Но субботними поединками дело не ограничится - в воскресенье в Японии будет дан старт второму сезону Всемирной боксерской суперсерии. В одном из двух главных поединков вечера чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе японец Наойа Иноуэ будет защищать свой титул в бою с бывшим его обладателем Хуаном Карлосом Пайано из Доминиканской Республики. Пайано неплохой боксер, но вряд ли ему удастся что-то противопоставить такому монстру, как Иноуэ.

В другом центральном бою этого вечера белорусский боксер Кирилл Релих будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе от посягательств россиянина Эдуарда Трояновского. Релих гораздо моложе Трояновского, техничнее, лучше обучен, да и бьет, если и слабее, то совсем ненамного. Ну, и не стоит забывать о подбородке - если Релих пока не давал поводов усомниться в своей стойкости, то Трояновский был нокаутирован на 40-й секунде первого раунда Джулиусом Индонго, которого к разряду панчеров нельзя отнести даже с большой натяжкой.