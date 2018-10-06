День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 06.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)
Мариуполь - Карпаты: обзор матча (Видео)
Новости: Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Мария Музычук - победительница Всемирной шахматной Олимпиады
Новости: Футбол: расписание матчей 6 октября
Футбол: расписание матчей 6 октября
Новости: Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине

Бокс. Анонс главных боев уик-энда

Смотрите фото (4)
WBSS
16:08 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер WBSS

Новости спорта: Этот уик-энд подарит любителям бокса несколько интересных поединков.

В Лестере, Великобритания, свой первый более-менее серьезный экзамен на профи-ринге будет сдавать 21-летний британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа, соперником которого станет многоопытный американец Кевин Джонсон.

За свою 15-летнюю карьеру Джонсон проигрывал досрочно только дважды - Энтони Джошуа и Петеру Миласу. Но бой с Миласом был остановлен из-за рассечения у американца, так что по-настоящему его удосрочил только Джошуа. Удастся ли Дюбуа повторить с Джонсоном то, что с ним сделал Джошуа 3,5 года назад? Очень сложно спрогнозировать, потому что мы хоть и знаем, что физической силы и ударной мощи у Дэниэла хватает с лихвой, а вот каков его боксерский интеллект, пока неизвестно. Сможет ли он обмануть опытного Джонсона, поймать его своими "бомбами"? Если сможет, то у него все шансы завершить бой досрочно.

Миллер - Адамек/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Если шансов на победу над Дэниэлем Дюбуа у Кевина Джонсона очень мало, то у Томаша Адамека в бою с Джарреллом Миллером их практически нет вообще. Миллер не только гораздо моложе и габаритнее Адамека, он еще и крайне неудобен для 41-летнего поляка стилистически. Постоянный прессинг 144-килограммовой махины с кучей выброшенных ударов будет слишком сложной задачей для возрастного Адамека. И если он на опыте сможет продержаться раундов 8, то уже можно будет считать, что он прыгнул выше своей головы. 

Артур Бетербиев - Каллум Джонсон/Фото: Твиттер MatchroomBoxing

Более интригующим должен стать другой поединок этого же вечера бокса в Чикаго, в котором сойдутся Артур Бетербиев и Каллум Джонсон. Любопытно, что для обоих боксеров этот поединок станет всего вторым за последние два года, поэтому многое будет зависеть от того, насколько каждому из них удалось стряхнуть с себя "ржавчину" в тренировочном лагере. Но стилистически Джонсон достаточно удобен для Бетербиева - он любит "порубиться", а артиллерия потяжелее будет как раз у Артура. 

Фото: Твиттер WBSS

Но субботними поединками дело не ограничится - в воскресенье в Японии будет дан старт второму сезону Всемирной боксерской суперсерии. В одном из двух главных поединков вечера чемпион мира по версии WBA во втором легчайшем весе японец Наойа Иноуэ будет защищать свой титул в бою с бывшим его обладателем Хуаном Карлосом Пайано из Доминиканской Республики. Пайано неплохой боксер, но вряд ли ему удастся что-то противопоставить такому монстру, как Иноуэ. 

В другом центральном бою этого вечера белорусский боксер Кирилл Релих будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе от посягательств россиянина Эдуарда Трояновского. Релих гораздо моложе Трояновского, техничнее, лучше обучен, да и бьет, если и слабее, то совсем ненамного. Ну, и не стоит забывать о подбородке - если Релих пока не давал поводов усомниться в своей стойкости, то Трояновский был нокаутирован на 40-й секунде первого раунда Джулиусом Индонго, которого к разряду панчеров нельзя отнести даже с большой натяжкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Артур Бетербиев - Каллум Джонсон, Бокс, Миллер - Адамек, Новости бокса, Релих - Трояновский.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)

Владимир Кличко в Шотландии покоряет гольф (Фото)
Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)

Она сделала из него чемпиона: возлюбленная Макгрегора Ди Девлин (Фото)
Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)

Легенды бокса в Киеве: как столица встречала гостей 56-го Конгресса WBC (Фото)
Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)

Как выглядели украинские спортсмены в детстве (Фото)
Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)

Неудержимый Мораес и провальная концовка: яркие кадры матча Лион - Шахтер (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Промоутер назвал следующего соперника Джошуа "У меня остался последний шанс": Ковалев о реванше с Альваресом Линарес и Бронер определят претендента на титул WBC

Последние новости

UFC 229. Волков и Льюис устроили потасовку на взвешивании (Видео) На Львовщине возобновили водоснабжение Съемочная группа рассказала правду о проекте "Битва экстрасенсов"
Сегодня читают в спорте
01 Макгрегор - Нурмагомедов: где и когда смотреть бой в Украине
02 Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались на церемонии взвешивания (Видео)
03 Усик провел спарринг с американским супертяжеловесом
04 Ошибка Ярмоленко и поражение Вест Хэма (Видео)
05 Нурмагомедов - Макгрегор: рекордные гонорары за бой
Новости сегодня
18:22 Севастова и Возняцки сыграют в финале теннисного турнира в Пекине
18:22 Саудовская Аравия предсказала уход России с рынка нефтепродуктов
18:15 Жители Украины попросили Порошенко запретить пользоваться телефонами на переходах
18:03 В Сети появилось видео прощания с легендарным шансонье Шарля Азнавура
18:02 Драка фанатов на взвешивании Нурмагомедов - Макгрегор (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
В Польше нашли остатки трех бывших советских баз
Новости: В Румынии проходит референдум против однополых браков
В Румынии проходит референдум против однополых браков
Новости: Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Юнкер считает, что компромисс по Brexit будет найден
Новости: Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Факты, подтверждающие истинность сказанного в Священном Писании (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь