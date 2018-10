Бокс. Анонс главных боев уик-энда

В Лестере, Великобритания, свой первый более-менее серьезный экзамен на профи-ринге будет сдавать 21-летний британский супертяжеловес Дэниэл Дюбуа, соперником которого станет многоопытный американец Кевин Джонсон.

ENOUGH DYNAMITE TO BLOW KINGPIN AWAY? @DynamiteDubois faces off with Kevin Johnson ahead of Saturday night’s clash LIVE on @btsport #DuboisJohnson #TheTimeIsNow pic.twitter.com/Nyew4Ji7gG

— Frank Warren (@frankwarren_tv) 5 октября 2018 г.