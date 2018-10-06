Беллью: Усик потребовал только одно

10-го ноября в Манчестере состоится поединок Тони Беллью против украинца Александра Усика.

Британский боксер рассказал, что все было согласовано и подписано довольно быстро.

"Меня удивило то, что Усик быстро согласился со всеми пунктами договора и всем таким, но со своей стороны потребовал только одно - пункт о реванше. Конечно, это нормальная практика в современном боксе, но если ты так уверен в себе и такой же фаворит, каким был Дэвид Хэй, то о пункте про реванш точно не думаешь".

"Возможно, Усик все-таки считает меня в какой-то мере опасным противником", - поведал Беллью.