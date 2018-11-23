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Майки Гарсия рассказал, почему сорвался бой с Ломаченко

Майки Гарсия рассказал, почему сорвался бой с Ломаченко
09:02 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Американец Майки Гарсия рассказал, что мешает его организации боя с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе американец Майки Гарсия прокомментировал в интервью Behind The Gloves перспективы организации поединка с украинцем Василием Ломаченко.

"Я бы с радостью встретился с Ломаченко в легком весе. Он лучший боец в легком весе. Ни один боец не выглядит так зрелищно, как он. Но когда мы подходим к деловой стороне вопроса…

Честно говоря, я не буду преследовать поединки, которые по большей части невозможны для организации. Он хочет драться со мной, но те, кто его ведет, промоутеры, уходят от сделки.

Компания, с которой он работает, имеет для него свою программу развития, имеет определённый путь. Если он хочет найти меня, его компании следует идти другой дорогой. Он называет мое имя последние два года или даже больше, но не делали попыток договориться со мной.

Я не буду просто ждать, я двигаюсь дальше, испытываю себя. Он дерется с Педрасой, а я – с Эрролом Спенсом. Это говорит вам, какого типа бойцом я являюсь, и как я управляю своей карьерой, по сравнению с его промоушеном, с его карьерой. Я уважаю Педрасу, он чемпион мира, но я испытываю себя совсем по-другому", - заявил Гарсия.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия.
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