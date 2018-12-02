Бокс. Новый украинский чемпион мира и странная ничья Уайлдера и Фьюри

Новости спорта: 1 декабря состоялись 2 масштабных вечера бокса в американском Лос-Анджелесе и канадском Квебеке.

В ночь с первого на второе декабря (по киевскому времени) в Квебеке на арене Centre Videotron в главном бою вечера бокса местный чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Адонис Стивенсон защищал свой титул в бою с украинским "временным" чемпионом мира Александром Гвоздиком. Бой проходил в равной борьбе и все шло к решению судей. В 10-м раунде канадский "Супермен" потряс украинца и едва не одержал досрочную победу. Однако, уже в следующем раунде "Гвоздь" собрался и несколькими сериями ударов отправил 41-летнего чемпиона на канвас.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LomUs Official (@lomus_17) 1 Дек 2018 в 6:09 PST

Эта победа позволила Гвоздику завоевать полноценный титул WBC в полутяжелом весе и присоединиться к когорте других действующих чемпионов мира из Украины. Напомним, Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в 1-м тяжелом весе, Василий Ломаченко - чемпион мира WBA в легком весе, Артем Далакян - чемпион WBA в наилегчайшем весе.

Василий Ломаченко и Александр Усик поддержали Александра Гвоздика в Квебеке

Результаты боев андеркарта в Квебеке:

Крис Намус проиграла Мари-Ив Дикайр единогласным решением судей (бой за титул IBF)

Шакил Финн и Дарио Дредисин свели бой к ничьей решением большинства судей. (Бой за вакантный титул Интерконтинентального чемпиона мира IBF во втором среднем весе)

Микаэль Зевски победил Аарона Эрреру единогласным решением судей (бой за титул WBC International в полусреднем весе).

Супертяж Оскар Ривас победил Фабио Мальдонадо единогласным решением судей.

Украинский супертяж Александр Тесленко техническим нокаутом победил Эдсона Сезара Антонио.

Утром 2 декабря (по киевскому времени) в Лос-Анджелесе состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Уайлдер - Фьюри. Непобедимый американский чемпион мира WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер защищал свой пояс в бою против небитого экс-чемпиона мира британца Тайсона Фьюри. Британец с первых минут делал на ринге шоу, совмещая эффектность с эффективностью, Уайлдер, в свою очередь, был нацелен на нокаутирующий удар. "Бронзовому Бомбардировщику" даже удалось дважды отправить "Цыганского Короля" в нокдаун, однако для победы в 12-раундовом поединке этого американцу не хватило. В итоге раздельным решением судей в поединке была зафиксирована ничья.

Результаты боев андеркарта в Лос-Анджелесе:

Чемпион мира в первом среднем весе по версиям IBF, IBO и WBA Джаррет Херд нокаутировал Джейсона Велборна.

Марк Баррига проиграл Карлосу Ликоне раздельным решением судей (бой за вакантный титул IBF в минимальном весе)

Исаак Лоу победил Лукаса Рафаэля Баеза (бой за вакантный титул WBC International в полулегком весе)

Супертяж Луис Ортис нокаутировал Трэвиса Кауфмана

Джо Джойс нокаутировал Джо Хэнкса (бой за титул WBA Continental в супертяжелом весе)

Супертяж Крис Арреола победил Мауренсо Смита (отказ от продолжения боя)