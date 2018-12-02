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Нокдаун в бою Гвоздик - Стивенсон, который судья не засчитал

Нокдаун в бою Гвоздик - Стивенсон, который судья не засчитал
16:54 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Соцсети

Новости спорта: В третьем раунде чемпионского боя Александр Гвоздик отправил Стивенсона в нокдаун, но арбитр его не засчитал.

В Квебеке на арене «Videotron Centre» состоялся чемпионский бой в полутяжелом весе по версии WBC. 31-летний Александр Гвоздик в 11-м раунде нокаутировал Адониса Стивенсона и стал чемпионом мира.

Уже в третьем раунде Гвоздик отправил Стивенсона на канвас, но добить не сумел. Отметим, что судья в ринге в этом эпизоде, почему-то не засчитал нокдаун Стивенсону.

Но в судейских записках все три судьи отдали победу в третьем раунде Александру Гвоздику. Впрочем, по результатам записок всего боя, то судьи отдавали предпочтение канадцу.

Гвоздик - Стивенсон. Видео нокдауна в 3-м раунде

Смотрите весь бой Гвоздик - Стивенсон

 Также смотрите: Гвоздик - Стивенсон. Видео тяжелейшего нокаута

Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Таким образом, Украина получила нового чемпиона мира вслед за Ломаченко, Усиком и Далакяном.

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Бокс, Александр Гвоздик, Нокдаун, Гвоздик, Новости бокса, Гвоздик - Стивенсон.
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