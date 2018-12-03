Скачать
Понедельник, 03.12.2018
Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря
Футбол. Результаты всех матчей 2 декабря
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Отбор на Евро-2020. Результаты жеребьевки
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Гвоздик нокаутировал Стивенсона в 11-м раунде
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона
Биатлон: Украина завоевала бронзу в стартовой гонке сезона

Российский боксер поздравил украинца Гвоздика с победой над Стивенсоном

Российский боксер поздравил украинца Гвоздика с победой над Стивенсоном
12:00 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дмитрий Бивол поздравил Александра Гвоздика с победой и заявил о желании выйти на ринг против украинского чемпиона.

Правильно выбранная тактика и хорошая степень функционально подготовки помогли украинскому боксеру Александру Гвоздику победить чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона и завоевать пояс WBC в полутяжелом весе, заявил чемпион WBA россиянин Дмитрий Бивол.

"Добро пожаловать в клуб чемпионов": Усик и Ломаченко поздравили Гвоздика

Бой, состоявшийся в субботу в Квебеке (Канада), завершился нокаутом в 11-м раунде. 31-летний Гвоздик одержал 16-ю победу на профессиональном ринге (13 – нокаутом), 41-летний Стивенсон потерпел второе поражение (оба – досрочно).

Гвоздик - Стивенсон. Видео боя

"Поединок был достаточно равный, но в итоге молодость взяла свое. Александр – молодец, он хорошо отбоксировал, с чем его я и поздравляю. И поздравляю всю Украину, у них появился еще один чемпион. Я предполагал, что во второй половине боя Гвоздик все-таки должен победить, потому что уровень выносливости у него все же выше, чем у Стивенсона, – заявил Бивол. – Гвоздик – молодец, после пропущенного удара он хорошо сработал и в нужные моменты заклинчевал. И умело поднапряг Стивенсона, проведя победную концовку.

Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому

Стивенсон – это один из лидеров нашего веса, он все равно остается интересен для проведения боя, его списывать со счетов нельзя. Я думаю, что публике будет интересно посмотреть бои с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Потому что пояс именно у украинца. Я говорил и говорю, что я готов к объединению поясов".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, Новости бокса, Дмитрий Бивол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Соперника Гвоздика ввели в искусственную кому
02 Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
03 Жестокий фол Тайсона в матче с Олимпиком, за который его не удалили (Видео)
04 Климас прокомментировал победу Гвоздика над Стивенсоном
05 Шахтер - Олимпик 2:2 Видео голов и обзор матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь