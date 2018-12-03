Российский боксер поздравил украинца Гвоздика с победой над Стивенсоном

Новости спорта: Дмитрий Бивол поздравил Александра Гвоздика с победой и заявил о желании выйти на ринг против украинского чемпиона.

Правильно выбранная тактика и хорошая степень функционально подготовки помогли украинскому боксеру Александру Гвоздику победить чемпиона мира канадца Адониса Стивенсона и завоевать пояс WBC в полутяжелом весе, заявил чемпион WBA россиянин Дмитрий Бивол.

Бой, состоявшийся в субботу в Квебеке (Канада), завершился нокаутом в 11-м раунде. 31-летний Гвоздик одержал 16-ю победу на профессиональном ринге (13 – нокаутом), 41-летний Стивенсон потерпел второе поражение (оба – досрочно).

"Поединок был достаточно равный, но в итоге молодость взяла свое. Александр – молодец, он хорошо отбоксировал, с чем его я и поздравляю. И поздравляю всю Украину, у них появился еще один чемпион. Я предполагал, что во второй половине боя Гвоздик все-таки должен победить, потому что уровень выносливости у него все же выше, чем у Стивенсона, – заявил Бивол. – Гвоздик – молодец, после пропущенного удара он хорошо сработал и в нужные моменты заклинчевал. И умело поднапряг Стивенсона, проведя победную концовку.

Стивенсон – это один из лидеров нашего веса, он все равно остается интересен для проведения боя, его списывать со счетов нельзя. Я думаю, что публике будет интересно посмотреть бои с его участием. Но теперь в приоритете не Стивенсон, а Гвоздик. Потому что пояс именно у украинца. Я говорил и говорю, что я готов к объединению поясов".