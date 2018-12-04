Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса

Новости спорта: Промоутер Василия Ломаченко верит в победу украинца, но считает, что бой будет очень сложным.

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, верит в победу своего подопечного над Хосе Педрасой:

«Бой с Педрасой будет сложным для Ломаченко, потому что у Педрасы есть стиль, который может доставить проблем. Но я не думаю, что в легком весе кто-то действительно может составить конкуренцию Ломаченко. Он особенный».

Ранее Ломаченко показал в какой капе выйдет на ринг против Педрасы:

Бой Ломаченко – Педраса состоится в субботу, 8 декабря. В случае победы следующим соперником украинца станет Энтони Кролла.