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Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса

Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса
19:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Промоутер Василия Ломаченко верит в победу украинца, но считает, что бой будет очень сложным.

Боб Арум, промоутер Василия Ломаченко, верит в победу своего подопечного над Хосе Педрасой:

«Бой с Педрасой будет сложным для Ломаченко, потому что у Педрасы есть стиль, который может доставить проблем. Но я не думаю, что в легком весе кто-то действительно может составить конкуренцию Ломаченко. Он особенный».

Ранее Ломаченко показал в какой капе выйдет на ринг против Педрасы:

Бой Ломаченко – Педраса состоится в субботу, 8 декабря. В случае победы следующим соперником украинца станет Энтони Кролла.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса.
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