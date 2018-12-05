Гвоздик пожелал Стивенсону скорейшего выздоровления (Видео)

Новости спорта: Украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик обратился к Адонису Стивенсону,

1 декабря в главном бою вечера бокса в Квебеке украинец Александр Гвоздик добыл яркую победу над местным боксером Адонисом Стивенсоном. Украинский "Гвоздь" в 11-м раунде послал 41-летнего Супермена в тяжелейший нокаут. Как стало известно позднее, Стивенсон оказался в критическом состоянии.

После боя стало известно об ухудшении состояния здоровья канадского боксера. Адонис был введен в состояние искусственной комы. Семья боксера не комментирует произошедшее, однако, невеста экс-чемпиона мира поблагодарила всех неравнодушных, а также сообщила, что Адонис - боец и обязательно справится со всем, как чемпион.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) 4 Дек 2018 в 9:12 PST

Новоиспеченный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик не остался в стороне и записал ролик для Адониса Стивенсона, который выложил на своей странице в Инстаграм. В нем украинец пожелал канадцу скорейшего выздоровления.