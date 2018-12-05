Скачать
Среда, 05.12.2018
Неизвестные украинские чемпионы: спортсмены, которые не так популярны, как Усик
Неизвестные украинские чемпионы
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
Официально. Матч Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве
&quot;Абсолютный чемпион&quot;: как Усик вошел в историю бокса (Видео)
"Абсолютный чемпион": как Усик вошел в историю бокса (Видео)
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена
Биатлон. Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена

Гвоздик пожелал Стивенсону скорейшего выздоровления (Видео)

Гвоздик пожелал Стивенсону скорейшего выздоровления (Видео)
18:41 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик обратился к Адонису Стивенсону,

1 декабря в главном бою вечера бокса в Квебеке украинец Александр Гвоздик добыл яркую победу над местным боксером Адонисом Стивенсоном. Украинский "Гвоздь" в 11-м раунде послал 41-летнего Супермена в тяжелейший нокаут. Как стало известно позднее, Стивенсон оказался в критическом состоянии.

После боя стало известно об ухудшении состояния здоровья канадского боксера. Адонис был введен в состояние искусственной комы. Семья боксера не комментирует произошедшее, однако, невеста экс-чемпиона мира поблагодарила всех неравнодушных, а также сообщила, что Адонис - боец и обязательно справится со всем, как чемпион.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Message to @adonissuperman #klimasmanagement #boxinglaboratory

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Новоиспеченный чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик не остался в стороне и записал ролик для Адониса Стивенсона, который выложил на своей странице в Инстаграм. В нем украинец пожелал канадцу скорейшего выздоровления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Адонис Стивенсон, Гвоздик - Стивенсон, Стивенсон - Гвоздик, Александр Гвоздик - Адонис Стивенсон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Биатлон: мужская индивидуальная гонка сегодня не состоится
02 Арум сделал свой прогноз на бой Ломаченко - Педраса
03 Уайлдер сломал руку перед поединком с Фьюри
04 В Шахтере прокомментировали перенос матча с Лионом в Киев
05 Умер известный немецкий боксер
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь