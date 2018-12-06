Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой

Новости спорта: Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко провел открытую перед боем с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) провел отрытую тренировку в Нью-Йорке перед объединительным боем против чемпиона WBO Хосе Педрасы.

"Лома" в начале мероприятия вышел на ринг с детьми, которые могли почувствовать на себе всю сложность подготовки боксера с поединку. После чего, уже сам Василий показал мастер-класс средствам массовой информации и обычным поклонникам бокса.

Поупражнялся на файтболе, показал, как умеет прыгать на скакалке, разумеется все были в восторге. После мероприятий на ринге Ломаченко устроил небольшую пресс-конференцию и раздавил автографы своим поклонникам и также сделал исторические снимки с некоторыми детьми.

Также, советуем посмотреть документальный фильм про украинца Василия Ломаченко - "ПЕРВЫЙ".

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Букмекеры считают украинца безупречным фаворитом предстоящего боксерского поединка, однако пуэрториканец собирается шокировать Ломаченко и забрать себе его титулы.