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Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой

Ломаченко провел открытую тренировку с детьми перед боем с Педрасой
11:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Украинский чемпион мира по боксу Василий Ломаченко провел открытую перед боем с пуэрториканцем Хосе Педрасой.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) провел отрытую тренировку в Нью-Йорке перед объединительным боем против чемпиона WBO Хосе Педрасы.

"Лома" в начале мероприятия вышел на ринг с детьми, которые могли почувствовать на себе всю сложность подготовки боксера с поединку. После чего, уже сам Василий показал мастер-класс средствам массовой информации и обычным поклонникам бокса.

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Поупражнялся на файтболе, показал, как умеет прыгать на скакалке, разумеется все были в восторге. После мероприятий на ринге Ломаченко устроил небольшую пресс-конференцию и раздавил автографы своим поклонникам и также сделал исторические снимки с некоторыми детьми.

Также, советуем посмотреть документальный фильм про украинца Василия Ломаченко - "ПЕРВЫЙ".

Напомним, бой Ломаченко - Педраса состоится 8 декабря в Нью-Йорке. Букмекеры считают украинца безупречным фаворитом предстоящего боксерского поединка, однако пуэрториканец собирается шокировать Ломаченко и забрать себе его титулы.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Педраса, Ломаченко - Педраса.
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