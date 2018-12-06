"Не стоит искать заговоров": Президент WBC о судействе боя Уайлдер - Фьюри

Новости спорта: Маурисио Сулейман прокомментировал судейство в бою Уайлдер - Фьюри.

1 декабря в Нью-Йорке состоялся супер-бой супертяжеловесов Уайлдер - Фьюри. Американский чемпион мира WBC защищал свой титул в бою с непобежденным британцем Тайсоном Фьюри. Бой проходил под диктовку Цыганского короля, однако, Уайлдер двумя нокдаунами перевернул все с ног на голову. По окончании поединка, который продлился все отведенные 12 раундов, судьи разделились во мнении: 115-111 в пользу Уайлдера, 114-110 в пользу Фьюри и 113-113. Итогом противостояния стала ничья раздельным решением судей.

Судейский счет в бою Уайлдер - Фьюри:

Глава WBC Маурисио Сулейман прокомментировал судейство, отметив, что в подсчете судей не стоит искать заговоров. Сразу же после вердикта судей в Сети начались споры касательно результата поединка. Многие болельщики считают, что их одурачили и ничейный результат - это лучший способ продать реванш. Сулейман посоветовал любителям бокса не играть в Шерлоков Холмсов и заверил, что судья Рочин (поставил 111-115 в пользу Уайлдера, - прим. ред.) - достойный семьянин, уважаемый и высококвалифицированный судья, однако он мог ошибиться в подсчете, ведь были и близкие раунды.

Напомним, судейский беспредел коснулся также и боя Гвоздик - Стивенсон. В этом поединке на момент остановки схватки, по мнению судей, побеждал канадец.