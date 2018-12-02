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"Назревало ограбление": странный судейский счет на момент остановки боя Гвоздик - Стивенсон

&quot;Назревало ограбление&quot;: странный судейский счет на момент остановки боя Гвоздик - Стивенсон
09:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер WBCBoxing

Новости спорта: Александр Гвоздик проигрывал бой Адонису Стивенсону согласно судейским запискам.

В ночь с 1 на 2 декабря в канадском Квебеке состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой за пояс WBC в полутяжелом весе между украинским претендентом Александром Гвоздиком и канадским чемпионом мира Адонисом Стивенсоном. Бой проходил в равной борьбе с "качелями" то в одну сторону, то в другую. Кульминацией противостояния стал 11-раунд, в котором Гвоздику удалась удачная серия ударов, после которой последовал глубокий нокаут "Супермена". 

На момент остановки боя между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном на судейских записках лидировал вовсе не "Гвоздь": по итогам 10 раундов двое судей отдавали предпочтение канадцу со счетом 98-92 и 96-94, в карточке третьего был равный счет 95-95.  Многие любители бокса и эксперты возмутились таким "домашним" судейством.

Отметим, украинские чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко посетили бой Гвоздя в Квебеке и уже успели поздравить новоиспеченного чемпиона мира.

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