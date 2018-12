"Назревало ограбление": странный судейский счет на момент остановки боя Гвоздик - Стивенсон

В ночь с 1 на 2 декабря в канадском Квебеке состоялся масштабный вечер профессионального бокса, главным событием которого стал титульный бой за пояс WBC в полутяжелом весе между украинским претендентом Александром Гвоздиком и канадским чемпионом мира Адонисом Стивенсоном. Бой проходил в равной борьбе с "качелями" то в одну сторону, то в другую. Кульминацией противостояния стал 11-раунд, в котором Гвоздику удалась удачная серия ударов, после которой последовал глубокий нокаут "Супермена".

На момент остановки боя между Александром Гвоздиком и Адонисом Стивенсоном на судейских записках лидировал вовсе не "Гвоздь": по итогам 10 раундов двое судей отдавали предпочтение канадцу со счетом 98-92 и 96-94, в карточке третьего был равный счет 95-95. Многие любители бокса и эксперты возмутились таким "домашним" судейством.

THIS HAS TO STOP.

Hoping the WBC looks into judge John Woodburn and prevents him from scoring a title bout ever again. That score is inexcusable.#StevensonGvozdyk #GvozdykStevenson #Gvozdyk #AndTheNew #WBC #boxing #MonteroOnBoxing pic.twitter.com/k7L2NZxv0E

— Michael Montero (@MonteroOnBoxing) 2 декабря 2018 г.