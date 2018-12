Ломаченко после победы над Педрасой поздравил Арума

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в бою за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых украинец выиграл единогласным решением судей.

"Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели. Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое.

С плечом все в порядке, я не имею с ним никаких проблем, здоров на 100%", – сказал Ломаченко после боя.

"I want two more belts and maybe next year we can make a fight with Mikey Garcia."#LomaPedraza pic.twitter.com/EyUJJfMHOo

