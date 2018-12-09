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Ломаченко после победы над Педрасой поздравил Арума

Ломаченко после победы над Педрасой поздравил Арума
08:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер FightWordcom

Новости спорта: Украинский боксер Василий Ломаченко сразу же после боя с Хосе Педрасой дал небольшой флеш-интервью.

Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу в бою за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых украинец выиграл единогласным решением судей.

"Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект. Я очень рад своему выступлению, теперь я еще ближе к своей цели. Хочу поздравить с днем рождения Боба Арума. Спасибо моей команде и всем людям, которые пришли меня поддержать. Спасибо большое.

Ломаченко - Педраса. Видео боя

С плечом все в порядке, я не имею с ним никаких проблем, здоров на 100%", – сказал Ломаченко после боя.

Кроме того, Василий рассказал, с кем бы он хотел сразиться в 2019 году.

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