Фьюри обратился к Уайлдеру после ничейного поединка

Новости спорта: Британец снова хочет выйти на ринг против американца.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) обратился к обладателю пояса WBC Деонтею Уайлдеру (40-0-1, 39 КО).

«Сегодня утром Фьюри находится в зале и мечтает о Деонтее Уайлдере. Он спит, ест и дышит Деонтеем Уайлдером. Я приду за тобой в новом году и на этот раз тебе понадобится более миллиона судей, чтобы ограбить меня, ведь весь мир знает правду», — цитирует Фьюри Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что WBC проголосовал за повторный бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри.

Напомним, что первый поединок Уайлдера и Фьюри закончился ничьей.