Промоутер обозначил цели Джошуа на ближайший бой

Новости спорта: Эдди Хирн назвал потенциальных соперников Энтони Джошуа в на бой в апреле 2019 года.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа, рассказал, кто может стать соперником Джошуа в его следующем поединке:

"Джошуа хочет боя за звание абсолютного чемпиона мира c Деонтеем Уайлдером, но он также хочет и боя с Уайтом. И шансы на этот бой очень большие. Диллиан заслуживает титульного боя, и у них с Джошуа вийдет блестящий поединок. Команда Уайлдера не показывают особого желания драться, а времени ждать у нас не так-то и много - максимум до конца января", - сказал Эдди Хирн.