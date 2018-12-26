Промоутер: Для Сауля Альвареса актуальны лишь 2 боя

Новости спорта: Промоутер Эдди Хирн уверен, что бой мексиканца чемпиона мира по версии IBF весьма вероятен.

Глава промоутерской компании MatchroomBoxing Эдди Хирн поделился своим мнением о возможном поединке Сауля Альвареса против Даниэля Джейкобса.

“У меня нет сомнений, что Канело хочет боя с Джейкобсом, и я точно знаю, что этого хочет DAZN. Все голосования свидетельствуют, что для Альвареса актуальны только два боя — против Головкина и Джейкобса.

Если в конечном итоге Канело в течение года проведет бои с ними обоими, то ему нужно отдать должное, ведь это будет тот еще год. Хотя, с Филдингом у него получился легкий поединок, так что он должен быть готов к тяжёлому бою на Синко де Майо”,- цитирует Хирна BoxingScene.com.