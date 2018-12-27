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Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring

Усик и Ломаченко претендуют на звание Боксер года по версии The Ring
14:49 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Авторитетное издание о боксе журнал The Ring объявил кандидатов на свои награды по итогам 2018 года. В число номинантов попали и трое украинцев.

Так абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и обладатель титулов WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко претендуют на звание боксер года. Кроме них в числе номинантов – Сауль Альварес, Тайсон Фьюри и Наойя Инуэ.

На звание тренера года претендует Анатолий Ломаченко, а среди его конкурентов Бен Дейвисон, Роберт Гарсия, Шинго Инуэ и Эдди Рейносо.

В номинацию "Нокаут года" вошли нокауты в поединках Александр Усик – Тони Беллью, Диллиан Уайт – Лукас Браун, Джермалл Чарло – Уго Сентено, Наойя Инуэ – Хуан Карлос Пайяно, Теофимо Лопес – Мейсон Менард.

Самое большое количество номинаций в 2018 году собрал Тайсон Фьюри: "Боксер года", "Возвращение года", "Раунд года" (двенадцатый раунд поединка против Деонтея Уайлдера), "Событие года" (бой против Уайлдера) и "Самая вдохновляющая персона года".

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