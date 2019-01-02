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Круче Зеленского: Усик поздравил с Новым годом по-украински (Видео)

Круче Зеленского: Усик поздравил с Новым годом по-украински (Видео)
14:50 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик поразил необычным новогодним поздравлением.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) записал поздравление для фанатов. На видео наш боксер обратился к поклонникам на украинском языке, пребывая в Финляндии.

"Дорогi співвітчизники! Напередоднi Нового року хочу побажати вам здоров'я, сил, наснаги, посмiшок. Любiть одне одного! Поважайте одне одного. Нехай у вас, у нас, у всiх все буде добре. Миру вам i добра. З Новим роком, Україно!", — рассказал боксер на видео, чем приятно всех удивил.

 
 
 
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З Новим Роком, Україно!!! Happy New Year!!! #usyk #usyk17 #happynewyear #lomus #akblapin #2019 #ukraine #happy #laplandia #usyksportswear

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Не так давно, боксер пообещал, что скоро начнет публично выражаться на украинском языке.

"Украинский - это мой язык, моих предков. Но я рос в регионе, где в основном все разговаривают на русском, поэтому в быту я чаще использую именно его. Я чувствую, что мой украинский не чистый, а общаться на суржике у меня нет никакого желания. Но обещаю, что в скором времени публично буду говорить на украинском".

К слову, Ломаченко, Усик, Гвоздик - три чемпиона (Видео)

Напомним, Зеленский в канун Нового года объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

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