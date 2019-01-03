Усик и Ломаченко вошли в топ-10 рейтинга BoxingScene

Новости спорта: Два украинца попали в топ-10 лучших боксеров мира от BoxingScene.

Авторитетный специализированный портал BoxingScene составил свою версию лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии BoxingScene. В первую десятку вошли два украинца – чемпион мира по версиям WBA/WBO в легком весе Василий Ломаченко, и абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик.

Ломаченко расположился на втором месте, Усик – занимает пятую позицию. По мнению портала, лучший боксер мира на сегодня – Теренс Кроуфорд.

ТОП-10 рейтинга

1. Теренс Кроуфорд (34-0, 25 KO)

2. Василий Ломаченко (12-1, 9 КО)

3. Майки Гарсия (39-0, 30 KO)

4. Сауль Альварес (51-1-2, 35 KO)

5 . Александр Усик (16-0, 12 КО)

6. Срисакет Сор Рунгвисаи (47-4-1, 41 KO)

7. Геннадий Головкин (38-1-1, 34 KO)

8. Наоя Иноуэ (17-0, 15 KO)

9. Эррол Спенс (24-0, 21 KO)

10. Лео Санта Крус (35-1-1, 19 KO)

Напомним, абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (16-0, 12 КО) стал лучшим боксером 2018-го года по версии WBA.