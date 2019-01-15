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Хан: И Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа

Хан: И Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа
12:58 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Амир Хан считает, что поединок с Уайлдером для Джошуа будет более опасен.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан считает, что Энтони Джошуа уступил бы в поединках против Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что Уайлдер способен дать Джошуа более жесткий бой. Американец - обладатель крепкого подбородка и помимо этого наносит много сильных ударов. Думаю, что и Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа. Но я чувствую, что для Энтони будет сложнее бой с Деонтеем.

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Уайлдер опаснее. Бои делают стили, а стиль Джошуа больше подходит Уайлдеру. Джошуа не двигает головой. Если посмотреть на Фьюри, то в бою с Уайлдером он шел под его удары и двигал головой. Вы видели, чтобы Энтони так делал? Нет", - цитирует Хана Daily Express.

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Ранее промоутер Джошуа рассказал, кому отправил предложения о бое и заявил, что поединок Энтони с Фьюри более вероятен.

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Тайсон Фьюри, Амир Хан, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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