Хан: И Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа

Новости спорта: Амир Хан считает, что поединок с Уайлдером для Джошуа будет более опасен.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан считает, что Энтони Джошуа уступил бы в поединках против Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри.

"Я думаю, что Уайлдер способен дать Джошуа более жесткий бой. Американец - обладатель крепкого подбородка и помимо этого наносит много сильных ударов. Думаю, что и Уайлдер, и Фьюри победили бы Джошуа. Но я чувствую, что для Энтони будет сложнее бой с Деонтеем.

Уайлдер опаснее. Бои делают стили, а стиль Джошуа больше подходит Уайлдеру. Джошуа не двигает головой. Если посмотреть на Фьюри, то в бою с Уайлдером он шел под его удары и двигал головой. Вы видели, чтобы Энтони так делал? Нет", - цитирует Хана Daily Express.

Ранее промоутер Джошуа рассказал, кому отправил предложения о бое и заявил, что поединок Энтони с Фьюри более вероятен.