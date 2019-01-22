Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко

Новости спорта: Братанец Энтони Джошуа рассказал о своем бое против Владимира Кличко.

Обладатель титула чемпиона мира в хевивейте IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал о своем бое с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

"Это был великий бой! Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. В пятом раунде после нокдауна я пошел в нейтральный угол, огляделся и не мог поверить глазам – после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно Терминатор. Думаю, это был самый сложный поединок в моей карьере, где я был на волоске от поражения. Владимир — потрясающий боксер, он владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, это лучший показатель за всю историю тяжелого веса! Внутри и вне ринга он невероятный человек" - рассказал Энтони.

Также знаменитый британский боец рассказал, чему его научил легендарный украинец.

"Да, я поддерживаю с Кличко приятельские отношения. Мы и до боя были в хороших отношениях. Одна из многих причин, почему я уважаю Владимира, — он научил меня тому, что одно дело быть чемпионом в ринге, но совсем другое — поддерживать такое звание за его пределами", - приводит слова Джошуа журнал ПРО Бокс.

Отметим, что их поединок прошел в апреле 2017 года, Энтони тогда победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Раннее Кличко-старший заявил, что он сильно хотел оторвать голову Джошуа.