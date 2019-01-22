Скачать
Вторник, 22.01.2019
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
Суд приговорил Роналду к 23 месяцам тюрьмы условно и огромного штрафа
В полуфинале Australian Open сыграют Циципас - Надаль
В полуфинале Australian Open сыграют Циципас - Надаль
Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте
Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте
Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа
Стали известны подробности пропажи самолета с футболистом Кардиффа

Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко

Джошуа рассказал, чему научился у Владимира Кличко
15:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Братанец Энтони Джошуа рассказал о своем бое против Владимира Кличко.

Обладатель титула чемпиона мира в хевивейте IBF, WBA, WBO и IBO Энтони Джошуа рассказал о своем бое с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

"Это был великий бой! Жесткий, бескомпромиссный, будто мы вернулись в 70-е, времена лучших тяжеловесов. В пятом раунде после нокдауна я пошел в нейтральный угол, огляделся и не мог поверить глазам – после мощной серии ударов Кличко поднимался, словно Терминатор. Думаю, это был самый сложный поединок в моей карьере, где я был на волоске от поражения. Владимир — потрясающий боксер, он владел титулом чемпиона мира на протяжении 12 лет, это лучший показатель за всю историю тяжелого веса! Внутри и вне ринга он невероятный человек" - рассказал Энтони.

Свой следующий бой Гвоздик проведет в марте

Также знаменитый британский боец рассказал, чему его научил легендарный украинец.

"Да, я поддерживаю с Кличко приятельские отношения. Мы и до боя были в хороших отношениях. Одна из многих причин, почему я уважаю Владимира, — он научил меня тому, что одно дело быть чемпионом в ринге, но совсем другое — поддерживать такое звание за его пределами", - приводит слова Джошуа журнал ПРО Бокс.

Возможный соперник Ломаченко бросил вызов Пакьяо

Отметим, что их поединок прошел в апреле 2017 года, Энтони тогда победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

Раннее Кличко-старший заявил, что он сильно хотел оторвать голову Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виталий Кличко: Я сильно хотел оторвать голову Джошуа
02 Шахтер подписал 17-летнего нападающего
03 Беседин летит в Финляндию
04 Свитолине нужно две победы до первой ракетки мира
05 Осака: Мне будет непросто со Свитолиной
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь