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Боксер Ярд нацелился на чемпионский пояс Ковалева

Боксер Ярд нацелился на чемпионский пояс Ковалева
01:55 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Ярд хочет сразиться с чемпионом.

Британский проспект полутяжёлого веса Энтони Ярд (17-0, 16 КО) прокомментировал победу Сергея Ковалёва в бою с Элейдером Альваресом, дав понять, что в скором будущем он рассчитывает встретиться с россиянином.

«Сергей Ковалёв снова вернул себе пояс по версии WBO, показав сильное выступление. Но меня это не особо заботит. Для меня его чемпионство — временное явление, и скоро я буду держать его чемпионский пояс в своих руках. Приходит моё время. Но следующий бой всегда самый важный, так что пока я фокусируюсь на том, чтобы выполнить свою работу 23 февраля в бою с Тревисом Ривзом», — приводит слова Ярда BoxingScene.

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Отметим, что Ярд — первый номер в рейтинге WBO в полутяжёлом весе. Также он владеет второстепенным титулом по версии этой организации — WBO Intercontinental.

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