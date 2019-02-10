Дэвис нокаутировал Руиса в первом раунде

Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.
Дэвис серией ударов отправил соперника на канвас, тот успел встать за положенные 10 секунд, но был не в состоянии продолжить бой из-за разбитого носа.
Done deal. #DavisRuiz pic.twitter.com/hlz1SOrvOH
— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) 10 февраля 2019 г.
Для американца эта победа стала первой успешной защитой титула.
В послужном списке 24-летнего Дэвиса - 21 победа. У Руиса пятое поражение в 44 поединках.