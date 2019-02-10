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Дэвис нокаутировал Руиса в первом раунде

Дэвис нокаутировал Руиса в первом раунде
08:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта: Джервонта Дэвис победил Уго Руиса в первом раунде чемпионского боя.

Американец Джервонта Дэвис защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) во втором полулегком весе, победив Уго Руиса. Боксер на последней секунде первого раунда отправил оппонента в нокаут.

Дэвис серией ударов отправил соперника на канвас, тот успел встать за положенные 10 секунд, но был не в состоянии продолжить бой из-за разбитого носа.

Для американца эта победа стала первой успешной защитой титула.

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В послужном списке 24-летнего Дэвиса - 21 победа. У Руиса пятое поражение в 44 поединках.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Уго Руис, Джервонта Дэвис, Джервонта Дэвис - Уго Руис.
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